Lazio e Juve jogam por vaga na final da Copa da Itália

ROMA - O primeiro finalista da Copa da Itália será decidido hoje no confronto entre Lazio e Juventus. Como a partida de ida, em Turim, terminou empatada por 1 a 1, o time da casa só precisa de um 0 a 0 para avançar. O outro finalista só será conhecido dia 17 de abril, quando Inter e Roma se enfrentarão em Milão - a Roma ganhou o primeiro jogo por 2 a 1.

As duas equipes vivem momentos de tensão. A Lazio perdeu em casa para o Chievo por 1 a 0 sábado pelo Campeonato Italiano - resultado que acabou com uma invencibilidade de 16 partidas - e o técnico Vladimir Petkovic foi muito criticado por ter deixado Hernanes e Mauri no banco pensando no jogo de hoje. A Juve também tropeçou sábado: empatou em Turim com o Genoa por 1 a 1 e agora tem o Napoli em seus calcanhares na briga pelo título, a apenas três pontos de distância.

Como se não bastasse, ontem o técnico Antonio Conte e o zagueiro Bonucci foram suspensos por duas rodadas por terem insultado o árbitro depois do choque com o Genoa. A boa notícia para a Juve é que Pirlo voltará ao time. Ele ficou fora dos últimos três jogos por causa de lesão muscular. A Lazio também tem o seu trunfo. O goleador alemão Klose, que estava machucado, treinou ontem e deverá começar jogando hoje.

Reforço no Milan

O clube está perto de anunciar a contratação do atacante Balotelli, do Manchester City. O negócio deve ser fechado por 23 milhões de euros (R$ 61,6 milhões), faltando definir a forma de pagamento. O Milan quer pagar em seis vezes, e o City pretende receber em menos parcelas.

Balotelli já chegou a um acordo sobre o seu contrato - ganhará 5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por ano e assinará até 2017. Segundo a imprensa inglesa, ele fez uma festa de despedida em sua casa e avisou aos amigos que está voltando para a Itália.

A chegada de Balotelli deve provocar a saída de Robinho por dois motivos: diminuir o número de atacantes no elenco e colocar dinheiro nos cofres do clube.

A preferência do atacante é voltar para o Santos, mas se não for possível o Milan não descarta a possibilidade de negociá-lo com o Fenerbahçe (Turquia). Mas se ele não for para um clube europeu nesta janela de transferências o Santos terá uma boa chance de barganhar seu preço, porque o mercado da Europa para o Brasil só se fecha em abril.

E até quinta-feira, quando será fechada a janela de transferências na Europa, o Milan ainda tem esperança de entrar em acordo com o Real Madrid para contratar Kaká. O clube espanhol está disposto a encontrar uma solução para negociar o meia.