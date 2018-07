Lazio vence o Novara e se aproxima da ponta A Lazio não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Novara, com dois gols do capitão Tommaso Rocchi no Estádio Olímpico de Roma, para finalmente voltar a vencer após três jogos. O time do volante Hernanes chegou aos 25 pontos, e está a dois de Milan e Udinese, 2.º e 3.º colocados. A Juventus lidera, com 29.