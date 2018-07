Lazio vence o Palermo e assume 3º lugar na Itália; Villarreal perde na Espanha

Sob o comando de Simone Inzaghi, a Lazio chegou aos 28 pontos após 14 partidas. A Roma tem 26, mas ainda joga neste domingo, em casa, contra o Pescara. Os dois primeiros do torneio são a Juventus, com 33, e o Milan, com 29.

O único gol do jogo em Palermo foi marcado por Milinkovic-Savic, aos 31 minutos do primeiro tempo. A jogada foi toda sérvia: Dusan Basta foi até a linha de fundo, já dentro da área, e rolou para trás para o meia marcar.

Bruno Henrique, ex-Corinthians, foi mais uma vez titular do Palermo, time que briga contra o rebaixamento. Até agora, a equipe somou apenas seis pontos, quatro a menos que o último time fora da zona de degola.

ESPANHOL - Na abertura do dia no futebol da Espanha, o Villarreal recebeu o Alavés e perdeu por 2 a 0 no El Madrigal, afastando-se ainda mais da briga pelo título. O time de Alexandre Pato, que mais uma vez passou em branco, chegou a liderar o Espanhol.

Ao perder para o Alavés, o Villarreal fica estacionado em 22 pontos, em quarto. Está atrás também do Sevilla (27) e do Barcelona (26), que ainda jogam pela 13.ª rodada, e pode perder posições para Real Sociedad, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid.

Considerando todas as competições, o Villarreal só ganhou um dos seus últimos seis jogos. Enquanto isso, Alexandre Pato não marca há cinco partidas. Desde que chegou, fez só quatro gols.