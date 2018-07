Leandrinho é discreto, mas Phoenix Suns ganha mais uma na NBA

PHOENIX - Com Leandrinho discreto, o Phoenix Suns venceu, neste sábado, o Golden State Warriors, em casa, por 122 a 109 e se manteve à frente do rival na disputa por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Com o resultado, o Phoenix assumiu o sexto lugar, com 30 vitórias e 20 derrotas (aproveitamento de 60%), enquanto o Golden State é o sétimo, com uma derrota a mais (58,8%), empatado com o Dallas.

Agora com contrato até o fim da temporada, Leandrinho não deu nenhuma assistência nos 22 minutos em que se manteve em quadra. Ele acertou duas de quatro tentativas de quadra para anotar seis pontos, apenas. Goran Dragic foi o cestinha do jogo, com 34 para os Suns.

OUTROS JOGOS

Outro time de brasileiro que jogou neste sábado foi o San Antonio Spurs, mas Tiago Splitter, machucado, nem entrou em quadra. Mesmo desfalcado também de Aron Baynes, Manu Ginobilli e Kawhi Leonard, a equipe visitou o Charlotte Bobctas e venceu por 104 a 100. Patrick Mills teve uma atuação memorável, saindo do banco de reservas para fazer 32 pontos em 25 minutos em quadra.

Aproveitando que o Oklahoma City Thunder perdeu na rodada de sexta-feira, os Spurs se aproximaram da briga pela liderança do Oeste, com 37 vitórias, em segundo, três a menos que o Thunder.

Segundo no Leste, o Miami Heat teve uma noite para esquecer e perdeu do Utah Jazz por 94 a 89, fora de casa, na EnergySolutions Arena. LeBron James foi absolutamente discreto, com 13 pontos e sete assistências, apenas. Do outro lado, Marvin Williams resolveu as coisas para o Jazz, com 23 pontos.

Confira os resultados dos jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats 100 x 104 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 76 x 79 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 126 x 109 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 110 x 117 Portland Trailblazers

Milwaukee Bucks 95 x 101 Houston Rockets

Phoenix Suns 122 x 109 Golden State Warriors

Utah Jazz 94 x 89 Miami Heat

Acompanhe os jogos deste domingo:

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Indiana Pacers

Washington Wizards x Sacramento Kings