Leandrinho vai bem no 1º jogo pelos Pacers Leandrinho Barbosa teve bom desempenho na sua partida de estreia pelo Indiana Pacers, que o contratou na semana passada, em negociação com o Toronto Raptors. Na rodada de terça-feira da NBA, ele participou da vitória da sua nova equipe por 102 a 89 sobre o Los Angeles Clippers, em casa. O brasileiro fez 12 pontos, deu 3 assistências e pegou um rebote. Leandrinho iniciou a partida no banco e atuou por 18 minutos.