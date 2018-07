Leandro Guilheiro assume liderança do ranking mundial do judô LAUSANNE - A Federação Internacional de Judô divulgou nesta terça-feira a atualização do ranking mundial da modalidade, já levando em consideração os resultados da etapa de Dusseldorf do Grand Prix. De acordo com as novas listas, o Brasil possui agora dois lutadores na primeira colocação, já que Leandro Guilheiro se tornou o número 1 do mundo na categoria até 81kg. Mayra Aguiar é a outra judoca brasileira na liderança do ranking, na categoria até 78kg.