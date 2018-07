Leandro Guilheiro é bronze no Grand Prix de Judô, etapa do Azerbaijão

BAKU - Segundo melhor judoca da categoria até 81kg no ranking mundial, o brasileiro Leandro Guilheiro ficou com a medalha de bronze do Grand Prix de Baku, no Azerbaijão, neste sábado, em mais uma etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. Ele segue firme rumo a uma vaga na Olimpíada de Londres, na qual lutarão os 22 mais bem colocados no ranking.

Em Baku, Leandro Guilheiro venceu em sequência Aleksandr Marmeljuk, da Estônia, Antoine Valois-Fortier, do Canadá, e Sergiu Toma, da Moldávia. Na semifinal, parou em Elkhan Rajabli, atleta da casa.

O Brasil compete no Azerbaijão com atletas da sua seleção militar, em uma parceria da Confederação Brasileira de Judô e a Comissão de Desporto Militar, já visando a preparação para o Jogos Mundiais Militares deste ano, que acontecerão no Rio. O desempenho da equipe, porém, não tem sido bom.

Medalhista de bronze no Masters de Baku, em janeiro deste ano, Sarah Menezes voltou ao Azerbaijão sendo a única judoca da categoria no top10 do ranking mundial. Mesmo assim, não conseguiu passar do sétimo lugar, vencendo a alemã Severine Pesch e caindo em seguida para Alexandra Podryadova, lutadora da casa.

Único outro brasileiro a ficar entre os sete primeiros em Baku até aqui foi Moacir Mendes Junior, quinto na categoria até 73kg. A etapa segue no domingo com três brasileiros no tatame: Leonardo Leite (100kg), Daniel Hernandes (absoluto) e João Gabriel Schlittler (absoluto).