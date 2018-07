Leandro Guilheiro é operado e desfalca Brasil no Mundial

Em comunicado, o Hospital Samaritano explicou que Guilheiro "passou por uma cirurgia no ombro esquerdo - parte artroscopia e parte aberta para limpeza com liberação articular e retirada de corpos livres, além de uma reparação de lesão no bíceps". Ele ficará imobilizado por três semanas e, somente após este prazo, iniciará o trabalho de fisioterapia.

Com isso, Guilheiro se junta Mayra Aguiar e Mariana Silva na lista de desfalques brasileiros para o Mundial por de Equipes. Mayra teve uma contusão no ligamento posterior do ombro direito, enquanto Mariana contundiu o ombro esquerdo. A previsão de retorno para as duas judocas é abril de 2013.

Leandro Guilheiro conquistou duas medalhas de bronze para o Brasil em Jogos Olímpicos - em Atenas, 2004, e Pequim, 2008 -, mas não conseguiu repetir o feito em Londres, neste ano. O sétimo lugar fez com que ele deixasse a primeira colocação do ranking mundial na categoria até 81 quilos - atualmente é o terceiro.