Leão anuncia time ofensivo, mesmo sem opções

"Não terminamos o ano passado com três zagueiros e não vamos começar este ano assim. A prioridade será o futebol ofensivo. E pretendo jogar com três ou quatro na frente, mais os laterais", avisou o treinador.

À espera de Jadson, do Shakhtar Donetsk, para assumir a camisa 10, Leão tem escassas alternativas para iniciar o ano com a nova postura. O técnico afirma, no entanto, que ainda conta com mais reforços neste início de ano. "Na realidade, o grupo ainda não está definido. Tem muitos clubes interessados em nossos atletas e alguns mais devem sair para outros chegarem."

A ausência de um companheiro de ataque para Luis Fabiano é uma das principais preocupações. Por conta do excesso de lesões, Fernandinho nunca conseguiu uma sequência no time e não inspira confiança na torcida. Willian José e Henrique, que também não empolgam, estão pouco prestigiados e devem sair caso chegue uma boa proposta.

Nada de experiências. Para a estreia no Paulista, dia 22, contra o Botafogo, o São Paulo dificilmente terá à disposição os nomes de peso buscados pela diretoria. Leão reconhece que isso deve adiar a estruturação do time titular. "Seria melhor se pudéssemos fazer os testes agora. Não podemos fazer experiências durante os campeonatos, mas sabemos como funciona a montagem de uma equipe."

Ontem, o time treinou em Cotia e o volante Fabrício, que voltou a sentir dores no tornozelo, foi poupado das atividades.

