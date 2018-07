Leão aposta em time com cara nova já a partir de hoje

SÃO PAULO - Com a pressão de ter conquistado o último título paulista do São Paulo, em 2005, Leão volta a comandar o clube na competição e o sonho é repetir o feito. "Isso aumenta a responsabilidade", diz.

O treinador recebeu da diretoria a missão de dar nova cara a um time que perdeu o prestígio nos últimos anos e ele afirma que a arrancada começou no final do Brasileiro. "Terminamos o ano passado com um bom jogo, que foi o 4 a 1 no Santos. Então, 2012 começou no final de 2011. Agora, começa de maneira bem positiva. Vamos ter de escalar o time que não era o previsto, mas também é uma equipe muito boa. Por isso, a responsabilidade existe e esperamos o comparecimento da torcida. Quero ver a resposta do time", diz o comandante.

Alguns jogadores que serão importantes para a temporada não estarão em campo. O volante Fabrício, reforço que veio para dar um padrão de liderança ao meio-campo, sofreu com dores no tornozelo no início do ano. Mas ele já está melhor e deve voltar aos treinamentos em breve.

Já o meia Jadson ainda não está em forma para entrar em campo e precisará de pelo menos duas semanas para estrear. Ele será o camisa 10 da equipe e terá a missão de articular as jogadas de ataque.

"Conversamos com ele, que já está começando a trabalhar. Fizemos uma reunião quando ele chegou logo cedo, com a comissão técnica, e vamos ver se conseguimos fazer com ele um mutirão de qualidade para chegar ao melhor condicionamento físico o mais rápido possível", afirma o treinador.

Sem suas novas estrelas, Leão aposta em Lucas e principalmente Luis Fabiano, que terminou 2011 fazendo gols e quer iniciar a temporada balançando as redes. "Ele fez algumas apostas positivas, que eu não vou falar o que é, mas acho que ele vai ganhar."