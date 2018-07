Leão já prevê estreia sem 4 titulares

O goleiro sofreu estiramento nos ligamentos do ombro e pode até ficar fora de mais de uma partida. Contra o Botafogo, domingo, no Morumbi, Denis será o titular. Já Paulo Miranda, que conquistou o treinador nos coletivos da pré-temporada, sentiu uma fisgada na coxa direita e preocupa. Assim, Edson Silva deve fazer sua estreia e atuará ao lado de Rhodolfo.

Já Fabrício ainda sente dores no calcanhar e só vai para o campo quando estiver totalmente recuperado. "Eu estava satisfeito com a contratação dele, mas é melhor que fique fora, tratando, para melhorar de uma vez. Depois de se recuperar, ele terá um tempo para ganhar ritmo e, aos poucos, entrará no time", avisa o treinador.

Jadson, por sua vez, já conheceu o CT da Barra Funda e hoje fará exames médicos. Ele assinou contrato por três anos e, a partir de amanhã, vai trabalhar com os novos companheiros, apesar de sua apresentação oficial ter sido marcada para o dia seguinte. "Ele não deve estrear agora e vou prepará-lo para a outra semana. Ele foi um investimento caro, é referência no toque de bola e veio para ser titular", conclui Leão. / P. F.