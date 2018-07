Leão minimiza protesto da torcida e segue pressionado As fortes manifestações da torcida antes e durante o jogo foram sentidas pelos jogadores do São Paulo. Alguns dos atletas admitiram que o rendimento foi ainda pior por causa das constantes ofensas vindas das arquibancadas. Um dos principais alvos, o técnico Emerson Leão, minimizou o ocorrido. "O atleta profissional precisa estar preparado para esse tipo de pressão. Se abater com essa pequena torcida que está aqui, não pode. O que fizeram aqui foi premeditado, orquestrado", reclamou o treinador.