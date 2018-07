Leão nega improviso e confia na vinda do 10

SÃO PAULO - A cada início de temporada, a busca por um camisa 10 tem acabado em frustração para o São Paulo. Neste ano, mais uma vez, a diretoria tem tido dificuldade e deve iniciar o Paulista sem um nome de peso para a posição. O técnico Emerson Leão, porém, descarta improvisos e mostra otimismo na promessa da chegada de um novo "maestro" para o meio-campo.

"Se eu não tiver um camisa 10 canhoto e ofensivo, não posso botar um camisa 8 improvisado, porque o estaria prejudicando. Então, seria o caso de mudar o esquema", disse o técnico. "Não posso dizer que tenho certeza, mas digo que tenho esperança de que esta vaga está guardada."

A confiança do treinador, no entanto, esbarra em negociações arrastadas e no histórico recente do clube. A tentativa de fechar com Jadson, do Shakhtar Donetsk, esfriou durante esta semana e ficou para segunda-feira - o empresário do meia está na Ucrânia e já avisou que o clube europeu não está disposto a reduzir a pedida de 8 milhões (R$ 18 mi). Já a busca por Montillo, outro sonho da diretoria, está cada vez mais complicada: o clube chegou a oferecer 6 milhões (cerca de R$ 13,6 mi), mas a diretoria do Cruzeiro quer mais.

Na espera por um acordo, Leão considera a hipótese de abrir mão de até dois atletas do elenco para ganhar um meia de qualidade. "Podem ser dois jogadores, depende da posição que o outro clube necessita. Às vezes podemos ajudar um negócio: por exemplo, você dá seu carro velho e mais algum dinheiro por um carro novo", disse Leão. "Nós temos de pensar no outro treinador. Não temos de levar vantagem em tudo. Temos é de ser coerentes."

Nas últimas temporadas, o São Paulo mirou alto e teve de se contentar com soluções improvisadas. No ano passado, após tentar Conca, o clube acabou fechando com Rivaldo, que estava no Mogi Mirim. O veterano meia ganhou a 10 logo de cara, mas perdeu a vaga ao longo da temporada e a posição acabou sendo ocupada por jogadores improvisados, como Casemiro, Carlinhos Paraíba e Cícero.

Na lateral-direita, outra posição carente no elenco, a diretoria nega interesse em Jonas, do Coritiba. Segundo o empresário do jogador, Felipe Pereira, apenas o Palmeiras voltou a negociar com o atleta, após o fracasso no acordo com o Santos.

De saída. Nos próximos dias, o clube pode anunciar a saída do atacante Henrique, que interessa ao Queens Park Rangers, da Inglaterra. "Essa negociação pode ocorrer sim, para amanhã ou a qualquer momento", admitiu Leão. Ontem, o treinador optou por um treino de ataque contra defesa e adiou para hoje o primeiro coletivo do ano. Ele confirmou ainda que o volante Fabrício, com dores no tornozelo, está fora da estreia no Paulista.