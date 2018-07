Leão pede novo goleiro e Luis Fabiano assume posto de líder

SÃO PAULO - A longa ausência de Rogério Ceni nos próximos meses abre a necessidade de substitutos para a posição de goleiro e de líder no time de São Paulo. O técnico Emerson Leão já pediu à diretoria que busque no mercado um camisa 1 jovem e experiente para concorrer com Denis, de 24 anos. E, como líder, Luis Fabiano foi o escolhido pelo técnico.

Na vitória sobre o Oeste, Denis teve atuação irregular, apesar de fazer pelo menos duas grandes defesas. O reserva teve a noite comprometida por uma falha no segundo gol - mostrou indecisão ao deixar a meta e facilitou a vida do atacante Tadeu, do Oeste. No banco, as opções de Leão são dois garotos que nunca vestiram a camisa profissional do São Paulo: Léo, de 21 anos, treina no grupo principal desde 2008 e é a terceira opção. O quarto goleiro, Leonardo, tem apenas 19 anos.

Por enquanto, porém, a diretoria tricolor evita falar de nomes para repor a ausência de Ceni.

Capitão nervoso. Luis Fabiano recebeu a braçadeira de capitão nos dois últimos jogos e foi escolhido por Leão para ser a voz de liderança dentro do grupo. O atacante, porém, passou em branco nos dois primeiros jogos e não poupou o time de críticas pelo excesso de individualismo e a escassez de chances criadas para ele. Contra o Oeste, o camisa 9 do Tricolor chegou a dar bronca em Lucas após os dois se atrapalharem em um lance.

Depois da partida, Leão evitou comentar a postura do Fabuloso e até concordou com algumas críticas do atacante à equipe. Segundo o treinador, o principal pedido que fez a ele é para evitar excessos como novo capitão.