Leão promete chance a todos e espera briga acirrada por vaga no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo anunciou nesta terça-feira a sétima contratação para 2012, mas só três delas (Edson Silva, Cortez e Maicon) entraram em campo até agora. Nesta quarta, às 19h30 (de Brasília, com transmissão ao vivo da rádio Estadão ESPN) o jogo contra o Oeste, em Presidente Prudente, é a chance para quem não mostrou serviço em 2011 tentar a última cartada antes da estreia dos reforços no Campeonato Paulista.

Emerson Leão já adiantou que vai pôr em campo a mesma formação que goleou o Botafogo por 4 a 0 na primeira rodada do Paulista. "Estamos focados para que todos no elenco tenham chance", disse o técnico, que garante não se preocupar com possíveis descontentes. "Vou dizer a eles que, da mesma maneira que tiveram oportunidade, os reforços também terão. E que se (os reforços) não forem bem, os que estavam antes voltarão ao time."

Entre os jogadores em observação estão os volantes Wellington e Denilson, o meia Cícero e o atacante Fernandinho. A briga principal está entre os três primeiros, cujas vagas estão ameaçadas por Fabrício e Jadson, que chegam com grande moral ao Morumbi.

Leão garante que a base será mantida e prevê que entre três ou quatro posições estejam vagas. "É fundamental ter uma equipe base e ela já está montada. Há atletas que ainda não estrearam e vai depender da postura deles fazermos mudanças", afirma o treinador, que minimizou a boa estreia de Edson Silva, autor de um gol no Morumbi. "O Edson estava menos preparado que o Paulo Miranda, e foi bem. Mas todo mundo ajudou na marcação e isso facilitou para ele."

FUGIR DA MESMICE

A boa apresentação do último domingo, garante Leão, não servirá de parâmetro para a partida de hoje. "Nós buscamos a evolução e o adversário já estará mais esperto. Temos de fugir da mesmice", disse o técnico, que apoiou a transferência do jogo para Presidente Prudente. "Isso não nos dá vantagem, mas tira uma possível vantagem deles. Vejo igualdade, mas não dá para pensar que só isso basta para que consigamos a vitória."

O São Paulo viajou com apenas 19 atletas e deixou de fora Juan e Henrique, jogadores prestes a deixar o clube.

OESTE - Zé Carlos; Adriano Alves, Gualberto, Maurício e Osvaldir; Dionísio, Batista, Roger e Fernandinho; Mazinho e Tadeu. Técnico: Estevam Soares.

SÃO PAULO - Denis; Piris, Rhodolfo, Edson Silva e Cortez; Danílson, Wellington, Cícero e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano. Técnico: Leão

Árbitro - Marcelo Rogério; Horário - 19h30 (de Brasília); TV - SporTV; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.