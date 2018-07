Leão quer zagueiro que não seja apenas enfeite no São Paulo

SÃO PAULO - Na briga por uma vaga ao lado de Rhodolfo na zaga do São Paulo, Paulo Miranda, Edson Silva e João Filipe devem esquecer o futebol vistoso e apostar na eficiência. "Zagueiro tem de saber que é zagueiro e dificilmente terá de ser técnico. Muito enfeite dificulta", disse Leão. "A posição está aberta, quem quiser ganhar que mostre serviço."

Nos treinos no CT de Cotia, Edson Silva é um dos mais aplicados. Leão não admite, mas o ex-zagueiro do Figueirense é um dos que mais se enquadram no perfil pretendido por ele, enquanto João Filipe, repreendido em 2011 por insistir em subir ao ataque, perdeu pontos com o técnico. Paulo Miranda aposta em sua liderança. Nos dois primeiros coletivos, quem começou ao lado de Rhodolfo foi justamente o zagueiro que veio do Bahia.

A falta de amistosos, garante Leão, não fará falta para definir o time. "No treino eu posso parar, repetir e corrigir. É isso o que eu quero."