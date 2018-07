LeBron James e Chris Bosh brilham e Miami Heat vence Spurs na NBA

MIAMI - O Miami Heat contou com uma grande atuação da dupla LeBron James e Chris Bosh para derrotar o San Antonio Spurs, do brasileiro Tiago Splitter, na rodada da última terça-feira na NBA. Sem Dwyane Wade, fora por conta de uma lesão no tornozelo direito, a equipe da Flórida saiu atrás no placar, mas depois de um ótimo segundo tempo conseguiu uma grande virada e saiu com a vitória, em casa, por 120 a 89.

O primeiro tempo do Heat foi ruim e, errando muito, o time foi para o intervalo perdendo por 14 pontos: 63 a 49. Na volta, a dupla formada por LeBron e Bosh apareceu. Já no terceiro quarto a equipe de Miami se recuperou e passou à frente no placar, vencendo o período por 27 pontos: 39 a 12. Depois, foi só administrar a vantagem até o final da partida.

LeBron foi o principal cestinha da noite, com 33 pontos, e ainda conseguiu um "double-double", com dez assistências. Já Bosh anotou 30 pontos, pegou oito rebotes, deu cinco assistências e ainda roubou quatro bolas. Pelo lado do Spurs, o principal pontuador foi Danny Green, que saiu do banco para anotar 20 pontos. Tiago Splitter ficou dez minutos em quadra, marcou quatro pontos e deu uma assistência, mas cometeu quatro erros.

Dois outros brasileiros estiveram em quadra na última quarta. Nenê anotou 14 pontos e nove rebotes e foi importante para a vitória do Denver Nuggets diante do Milwaukee Bucks, por 105 a 95. O cestinha da partida, no entanto, foi Brandon Jennings, do Bucks, com 30 pontos. Pelo lado do Nuggets, o reserva Corey Brewer foi o maior pontuador, com 22 pontos.

Já Anderson Varejão voltou a jogar bem, mas viu seu Cleveland Cavaliers cair diante do Golden State Warriors, mesmo atuando em casa, por 105 a 95. O brasileiro conseguiu um "double-double", com dez pontos e 13 rebotes, mas não conseguiu parar o ala/pivô David Lee, que anotou 29 pontos e nove rebotes para ajudar o Warriors a chegar à vitória.

Ainda na noite da última terça, o Los Angeles Clippers, sem Chris Paul, que teve um problema muscular na perna esquerda, foi atropelado pelo Utah Jazz fora de casa, por 108 a 79. Blake Griffin conseguiu um "double-double", com dez pontos e 11 assistências, mas o destaque da partida foi Paul Millsap, do Jazz, cestinha com 20 pontos. Já o Chicago Bulls, que não teve Derrick Rose, contou com os 31 pontos de Carlos Boozer para bater o Phoenix Suns por 118 a 97 e seguir tranquilo como melhor equipe da Conferência Leste, com 13 vitórias e três derrotas.

Confira os resultados da última terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 95 x 105 Golden State Warriors

Orlando Magic 96 x 89 Charlotte Bobcats

Miami Heat 120 x 98 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 118 x 97 Phoenix Suns

Houston Rockets 97 x 80 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 95 x 105 Denver Nuggets

Utah Jazz 108 x 79 Los Angeles Clippers

Veja os jogos desta quarta-feira na NBA:

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Toronto Raptors

New Jersey Nets x Golden State Warriors

New York Knicks x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks