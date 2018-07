LeBron James e Kobe Bryant são convocados para Jogos de Londres

Oito jogadores que conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim de 2008 estão na lista, assim como 10 nomes que fizeram parte da equipe campeã mundial em 2010 na Turquia.

James, duas vezes eleito o melhor jogador da NBA, o pentacampeão da NBA Bryant e o pivô Howard, três vezes eleito o jogador defensivo do ano da liga norte-americana, estão entre os jogadores que poderão buscar um segundo título olímpico para os Estados Unidos.

Blake Griffin, eleito o novato do ano na última temporada da NBA, e o cestinha do Portland Trail Blazers LaMarcus Aldridge estão entre as novidades da lista.

A lista final de 12 nomes para os Jogos de Londres, que acontecem de 27 de julho a 12 de agosto, será divulgada mais para frente.

(Reportagem de Frank Pingue, em Toronto)