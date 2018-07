LeBron James é o atleta mais valioso de 2014, segundo Forbes

A revista Forbes lançou recentemente uma lista com os atletas mais valiosos de 2014. O nome que ocupa o topo do ranking é o de LeBron James, a estrela do basquete americano, que teve sua fortuna calculada em R$ 89 milhões. Perto da liderança, Tiger Woods e Roger Federer ocupam as segundas e terceiras posições, respectivamente. O golfista que acumulou R$ 86 milhões não foi o único do ramo a aparecer nos primeiros lugares, já que Phil Mickelson figurou no último lugar do G-4, com uma fortuna de R$ 69 milhões.

Para a surpresa de todos, Neymar não está entre os mais valiosos do ano. Mas Messi, com R$ 28 milhões apareceu no top ten da lista da Forbes, ocupando a oitava posição. Entretanto, a ausência do novo fenômeno brasileiro de futebol é explicável. A revista Forbes não considera a quantia total que um atleta recebe anualmente, o agrupamento de atletas é feito levando em conta aspectos como valor da marca pessoal e poder do uso da imagem no mercado.