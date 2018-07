LeBron volta e faz 32 pontos em vitória do Miami Heat

NOVA JERSEY - De volta após desfalcar o Miami Heat diante do Atlanta Hawks, na quinta-feira, o astro LeBron James foi o grande nome da rodada deste sábado da NBA. O ala marcou 32 pontos na vitória do Heat sobre o New Jersey Nets, por 101 a 90, fora de casa. Outra estrela da franquia, Chris Bosh contribuiu com 16 pontos. O "trio de ferro", porém, ainda não jogou completo, uma vez que Dwyane Wade segue com uma contusão no pé.

Esta foi a oitava vitória do Heat em nove jogos. O time de Miami agora está isolado como melhor campanha não apenas da Conferência Leste como de toda a competição porque o Chicago Bulls, que vinha empatado, sofreu o seu segundo tropeço na temporada. Derrick Rose, MVP da última temporada regular, esteve irreconhecível na derrota para o Atlanta Hawks por 109 a 94, fora de casa. Ele contribuiu apenas com oito pontos e seis rebotes. Já o Atlanta viu Josh Smith sair de quadra como cestinha, com 25 pontos.

Em San Antonio, esperava-se o primeiro confronto entre Nenê e Tiago Splitter na temporada. Mas o brasileiro do Denver Nuggets, ainda se recuperando de contusão, não jogou. Melhor para o Spurs, que venceu por 121 a 117. O italiano Danilo Gallinari, que joga sua quarta temporada na NBA, teve o melhor desempenho da carreira, com 31 pontos para o Nuggets. Pelo lado dos donos da casa, o cestinha foi o reserva Danny Green, com 24. Tiago Splitter também iniciou a partida no banco, mas teve 18 minutos de quadra e anotou 10 pontos, pegando cinco rebotes.

Outro brasileiro a jogar na rodada foi Leandrinho, mas ex-armador do Flamengo voltou a decepcionar. Ele ficou apenas 13 minutos em quadra em mais uma derrota do Toronto Raptors, desta vez para o Philadelphia 76ers, por 97 a 62. Leandrinho acertou apenas um dos oito arremessos de quadra que tentou e, assim, anotou apenas três pontos na partida.

Líder da Conferência Oeste com sete vitórias e duas derrotas, o Oklahoma City Thunder teve dificuldades para superar o Huston Rockets, no Texas, vencendo por 98 a 95. Os donos da casa tiveram a última bola do jogo, mas Goran Dragic errou passe de forma bizarra. Kevin Durant, sempre ele, foi o melhor do Thunder, com 27 pontos. O argentino Luis Scola, porém, foi o cestinha do jogo, com um ponto a mais.

Atual campeão, o Dallas Mavericks chegou à sua quarta vitória na temporada ao passar pelo New Orleans Hornets por 96 a 81. Dirk Nowitzki, que mantém a menor média de pontos dele na NBA desde 2000, anotou apenas 10 pontos numa partida em que os reservas do Dallas (entre eles Lamar Odom) pontuaram mais que os titulares. O Dallas é apenas o oitavo no Leste.

Confira os resultados da rodada deste sábado na NBA:

Atlanta Hawks 109 x 94 Chicago Bulls

Indiana Pacers 99 x 77 Charlotte Bobcats

New Jersey Nets 90 x 101 Miami Heat

Detroit Pistons 80 x 103 New York Knicks

Philadelphia 76ers 97 x 62 Toronto Raptors

Houston Rockets 95 x 98 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 121 x 117 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 96 x 81 New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers 92 x 86 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 87 x 88 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste domingo:

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Portland Trailblazers x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies