Ledecky bate mais um recorde, ganha 2º ouro e salva natação americana em Kazan

Ledecky está promovendo uma nova era na prova mais longa da natação feminina. Até dois anos atrás, o recorde mundial era 15min42s54, da também norte-americana Kate Ziegler. Nesta terça, a adolescente baixou essa marca para 15min25s48, melhorando já em 17 segundos o recorde da geração anterior à dela. Foi a quinta vez que a garota bate tal recorde, agora com uma marca que a colocaria entre os 100 melhores do ranking mundial masculino.

Atualmente, Ledecky não tem adversárias nas provas de fundo da natação. É recordista mundial dos 400m, dos 800m e dos 1.500m. Nos 400m, ganhou o ouro em Kazan, domingo, com recorde do campeonato. Ainda vai nadar os 800m e o revezamento 4x200m.

Nesta terça-feira, meia hora depois do show nos 1.500m, a garota voltou à piscina para participar da semifinal dos 200m livre. Não repetiu a marca da manhã, quando foi a mais rápida das eliminatórias, mas se classificou para a final. Saiu da piscina e seguiu molhada mesmo para o pódio. Ela ainda vai tentar mais três medalhas de ouro, para completar cinco - levou quatro no Mundial passado, em Barcelona.

Já Manuella Lyrio não conseguiu repetiu o resultado da manhã. Fez o 15.º tempo (1min59s28) e ficou fora da final. De qualquer forma, mesmo que ela melhorasse o recorde sul-americano (1min58s03, feito no Pan), não seria suficiente para colocá-la na decisão do Mundial.

OUTRAS PROVAS - Exceto Ledecky, o fato é que a natação norte-americana vai mal no Mundial. Campeã olímpica nas duas provas de nado costas em Londres, Missy Franklin ficou só em quinto nos 100m costas. O pódio teve duas australianas: Emily Seebohm (ouro) e Madison Wilson (prata), além de Mie Oe Nilsen, da Dinamarca.

Já Ryan Lochte, outra estrela da natação norte-americana, ficou apenas no quarto lugar na final dos 200m livre. James Guy ganhou o ouro para a Grã-Bretanha, seguido de Yang Sun (China) e Paul Biedermann (Alemanha).

Campeão olímpico em 2012 e mundial em 2013, Mat Grevers pelo menos conseguiu um bronze nos 100m costas em Kazan. Mas ficou atrás do australiano Mitch Larkin (ouro com 52s40) e do francês Camille Lacourt (52s48). O americano completou em 52s66.