Legado do Pan

Pois o Rio venceu a corrida pelos Jogos e, em pouco tempo, refez vários projetos, porque os anteriores "estavam obsoletos". Assim, o Velódromo foi desmontado para que se construa outro, mais novo. O Parque Aquático Maria Lenk receberá apenas provas de Saltos Ornamentais e Polo Aquático, porque não atende a todas as exigências do COI. O Maracanã, reformado para aquela ocasião, agora é refeito para o Mundial de 2014 e certamente necessitará de intervenções adicionais para 2016. Nisso, dá-lhe dinheiro a ser gasto a rodo.

Não bastassem as novidades, ontem veio a interdição do Engenhão, por defeitos na estrutura da cobertura e por risco de desabamento. O estádio, agora sob cuidados do Botafogo, custou oficialmente R$ 380 milhões e era a mais grandiosa obra para o Pan. E, com apenas seis anos de uso, apresenta desgaste característico de construções antigas - e olhe lá?! A prefeitura do Rio investiga se a falha tem relação com o projeto original ou com a execução dele. Gravíssimo, tanto numa hipótese como noutra.

Ok, é necessário conhecer o ponto de partida desse entrave no Engenhão. Mas é imprescindível apontar-se responsáveis e cobrar deles. Trata-se de vergonha nacional, afronta ao cidadão comum que o símbolo daquele festival esportivo já esteja deteriorado. A sensação de engodo, que persiste desde que os custos subiam à medida que o tempo passava e os prazos minguavam, toma dimensão maior, coisa de embrulhar o estômago. Fomos feitos de bobos?

Diante desse absurdo, vem a calhar o mote usado por aí: "Imagina na Copa."

Seleção na redoma. A seleção não jogar bem incomoda. Mas preocupa a postura um tanto blasé de gente importante da trupe. Fred e Neymar são dois que chamaram a atenção pelo que disseram, logo após o empate por 1 a 1 em Londres.

Fred admitiu que o Brasil se mostrou menos eficiente do que nos 2 a 2 com a Itália, com ressalvas: "Campo duro, pequeno, os russos fechados." Como?! Estaria o artilheiro acostumado a atuar só em gramados impecáveis e de dimensões extraordinárias? Para quem corre riscos em Volta Redonda, Macaé e em tantos pisos desgastados por aqui, soam como gozação as críticas.

Mais alarmante a reação de Neymar. O rapaz concentra holofotes nessas ocasiões, por ter vendida ao mundo imagem de maior promessa da safra atual da amarelinha. Ficamos todos à espera da explosão, dos dribles, da ginga, dos gols com que brinda a torcida do Santos. Em vão. Os momentos de ousadia são esporádicos. No mais, se transforma num jogador comum, enroscado na marcação, tímido e sem iniciativa.

Ainda assim, fez ar de pouco caso quando lhe perguntaram se estranhava o jeito com que tem sido policiado nesses duelos internacionais, nos quais vira presa fácil para os zagueiros. "Não, normal, não tem diferença", foi a resposta, rápida, evasiva.

Fred, Neymar, Comissão Técnica - todos precisam de choque de realidade e 7uma chacoalhada bem dada. Agora, pois em 2014 será muito tarde.