Legião brasileira quer fazer a festa na etapa de surfe em Saquarema

O Brasil terá uma invasão de surfistas nacionais no Oi Rio Pro, que começa nesta sexta-feira em Saquarema. Serão 17 atletas, sendo três no feminino, que vão disputar a quarta etapa do Circuito Mundial e tentar fazer a festa da torcida. A expectativa para esse primeiro dia é de início da etapa, que tem prazo até o dia 20 para terminar.

+ Tatiana Weston-Webb passa a defender o Brasil no surfe

“Eu me sinto muito feliz em competir em casa. Para mim, é o melhor lugar para competir, porque sinto de perto a torcida me ajudando, tenho apoio da minha família, dos amigos e isso me deixa mais motivado para esta etapa. Estou feliz em estar de volta ao Brasil e espero representar bem o meu país no evento”, disse Gabriel Medina.

Além dele, vão disputar a etapa Filipe Toledo, Adriano de Souza, Ian Gouveia, Tomas Hermes, Miguel Pupo, Wiggolly Dantas, Jessé Mendes, Alejo Muniz, Deivid Silva, Yago Dora, Willian Cardoso, Michael Rodrigues e o líder do campeonato Italo Ferreira, que estará vestindo a lycra amarela em casa.

“Como todos sabem, no ano passado sofri uma lesão, nem consegui competir aqui em Saquarema, mas voltei com todas as minhas forças e recuperei a confiança. Estou muito bem fisicamente, mas é muito cedo para se falar em título mundial. Muitas coisas vão acontecer ainda, mas o que é certo é que estou preparado e vou me dedicar ao máximo”, avisou.

No feminino, o Brasil estará representado por Silvana Lima, Taís de Almeida e Tatiana Weston-Webb, que competia pelo Havaí, mas por ser gaúcha, vai utilizar sua outra nacionalidade a partir de agora e espera brilhar com a bandeira do Brasil no uniforme e, quem sabe, representar o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Estou muito feliz com minha decisão, que foi muito importante na minha vida. Acho que fiz a coisa certa e estou muito feliz em representar a bandeira brasileira a partir de agora. Estou ansiosa para estrear aqui em Saquarema como brasileira e muito orgulhosa também em contar com o apoio de todos os brasileiros, como já venho recebendo”, afirmou.

PARCERIA

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou um acerto global com o Airbnb, que possibilita reservar uma das 75 experiências já oferecidas - um terço delas está no Rio de Janeiro - por profissionais de surfe, treinadores certificados ou influenciadores em dezenas de destinos diretamente na plataforma.

Desde que mudou de nome, a entidade que cuida do surfe vem promovendo mudanças significativas na modalidade e vem tendo um grande crescimento, principalmente no Brasil. Além do Airbnb, entre os patrocínios globais estão Corona, Jeep e Hurley.

PRIMEIRA FASE DO OI RIO PRO 2018 EM SAQUAREMA:

1ª: Filipe Toledo (BRA), Kanoa Igarashi (JPN), Ian Gouveia (BRA)

2ª: Jordy Smith (AFR), Tomas Hermes (BRA), Miguel Pupo (BRA)

3ª: Owen Wright (AUS), Wade Carmichael (AUS), Wiggolly Dantas (BRA)

4ª: John John Florence (HAV), Joan Duru (FRA), Mikey Wright (AUS)

5ª: Gabriel Medina (BRA), Jessé Mendes (BRA), Alejo Muniz (BRA)

6ª: Julian Wilson (AUS), Patrick Gudauskas (EUA), Deivid Silva (BRA)

7ª: Italo Ferreira (BRA), Connor O'Leary (AUS), Keanu Asing (HAV)

8ª: Adriano de Souza (BRA), Griffin Colapinto (EUA), Michael February (AFR)

9ª: Michel Bourez (TAH), Conner Coffin (EUA), Yago Dora (BRA)

10ª: Adrian Buchan (AUS), Sebastian Zietz (HAV), Ezekiel Lau (HAV)

11ª: Matt Wilkinson (AUS), Jeremy Flores (FRA), Willian Cardoso (BRA)

12ª: Kolohe Andino (EUA), Frederico Morais (PRT), Michael Rodrigues (BRA)

PRIMEIRA FASE FEMININA DO OI RIO PRO 2018:

1ª: Sally Fitzgibbons (AUS), Nikki Van Dijk (AUS), Coco Ho (HAV)

2ª: Tyler Wright (AUS), Caroline Marks (EUA), Bronte Macaulay (AUS)

3ª: Stephanie Gilmore (AUS), Malia Manuel (HAV), Taís de Almeida (BRA)

4ª: Lakey Peterson (EUA), Sage Erickson (EUA), Pauline Ado (FRA)

5ª: Carissa Moore (HAV), Silvana Lima (BRA), Paige Hareb (NZL)

6ª: Tatiana Weston-Webb (BRA), Johanne Defay (FRA), Keely Andrew (AUS)