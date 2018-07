Lei Geral irrita dirigentes da Fifa

Irritados com a versão da Lei Geral da Copa aprovada pelo Congresso, dirigentes da Fifa afirmaram ontem que estão dispostos a ameaçar sedes que não autorizarem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios com a perda de jogos importantes no Mundial e até com a retirada da Copa. É uma forma de pressionar, mas soa como bravata, pois a distribuição dos jogos pelas 12 cidades já está definida e mexer nessa programação não é tarefa simples.

Além disso, tudo se encaminha para que os governos estaduais liberem a venda de bebida nas arenas durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

Mas é fato que a Lei Geral causou irritação. "Sabe o que parece? Que o Brasil está pedindo para que a Fifa tire do País a Copa do Mundo. É isso que vocês querem? É isso que está parecendo'', ironizou o argentino Julio Grondona, vice-presidente da Fifa.

Anteontem, a Câmara aprovou a Lei Geral, mas deixou um dos temas mais delicados - o das bebidas - para os Estados decidirem. Cinco deles (São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Fortaleza) têm leis específicas proibindo as vendas. José Maria Marin, novo presidente da CBF, iniciará ofensiva política para tentar costurar acordos regionais.

Enquanto isso, o governo telefonou para a Fifa para explicar a lei e, segundo fontes em Zurique, Brasília insistiu que a interpretação correta era de que o texto autorizava a venda de bebidas e que as exigências haviam sido atendidas. Desconfiada, a entidade já colocou todo seu grupo de advogados para avaliar a Lei Geral e saber até que ponto o governo está dizendo a verdade ou se seria mais uma manobra.

Mas a reação dos membros do Comitê Executivo era de frustração. Em seu primeiro dia como membro da cúpula da Fifa, Marco Polo Del Nero não disfarçou a decepção com o conteúdo da lei. "Poderiam ter resolvido tudo, né?'', queixou-se. "Agora, é mais um problema que teremos.''

"É, agora vamos ter de ver o que fazer'', declarou Nicolas Léoz, presidente da Conmebol e um dos mandachuvas na Fifa. "Foi o Brasil que pediu para ter a Copa. Mas acho que não entendem a dimensão do que hoje têm nas mãos'', declarou Grondona.

Pelo menos três cartolas da cúpula da entidade revelaram que a incapacidade do governo vai abrir espaço para que a Fifa faça uma espécie de chantagem contra governos estaduais que não suspendam proibições para bebidas. Segundo um membro europeu da Fifa, a situação do Brasil parece "cada vez mais complicada''. "Não adianta vir com arranjos políticos. O que patrocinadores querem é ter certezas'', disse, pedindo para não ser identificado.

Oficialmente, a Fifa evitou entrar no debate. "A Fifa está satisfeita que finalmente o primeiro passo foi tomado para concluir esse capítulo. Mas, como ainda há outros passos pela frente, com a votação no Senado, a Fifa não fará comentários sobre o processo em andamento'', limitou-se a declarar a entidade, em um comunicado de imprensa.

Estados se posicionam. Os cinco Estados que têm leis que proíbem a venda de bebidas se posicionaram ontem. São Paulo manteve a disposição do governador Geraldo Alckmin há nove dias de negociar com outros Estados posição única. O governador do Rio, Sergio Cabral, pretende enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei para flexibilizar a proibição de bebidas alcoólicas. Mesma intenção do Rio Grande do Sul. Pernambuco e Ceará também não se oporão à venda de bebida.