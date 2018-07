Lei Geral só vai permitir cerveja durante o Mundial

A venda de bebida alcoólica nos estádios brasileiros da Copa só vai ser permitida durante o Mundial. A decisão estará no relatório sobre a Lei Geral da Copa que vai ser apresentado na próxima semana à comissão especial da Câmara. O documento também vai constar que as regras sobre a responsabilidade civil da União por danos durante a Copa seguirá o texto original do governo.

O acordo sobre esses dois temas ocorreu em reunião da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e com integrantes dos ministérios do Esporte e da Casa Civil.

Para o presidente da comissão, deputado Renan Filho (PMDB-AL), a liberação da venda e consumo de cerveja apenas no período da Copa cessará a resistência de parlamentares ligados às áreas de saúde e segurança pública - o relator Vicente Cândido (PT-SP) defendia a liberação em todos os estádios do País já a partir da sanção da Lei Geral, o que deve ocorrer no próximo mês.

"Neste momento, é melhor tratarmos da questão da Copa especificamente. Já conseguimos construir um certo consenso'', disse Renan Filho. "Quanto aos jogos de outros campeonatos, alterando o Estatuto do Torcedor, não conseguimos fazer a discussão necessária. ''

Ele também falou sobre a responsabilidade civil da União. "O governo federal entende que o texto original já contempla o que a Fifa quer. Esse texto pode, sim, ser aperfeiçoado até a aprovação final da Lei Geral. Até lá, a Fifa discutirá com o governo para eles poderem chegar a um entendimento'', disse Renan Filho.