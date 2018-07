Lei Geral vai ser votada na Câmara terça-feira O projeto da Lei Geral da Copa deve finalmente ser discutido e votado pela comissão especial da Câmara na terça-feira, a partir das 14h30. A análise do parecer do relator, Vicente Cândido (PT-SP), deveria ter sido feita no dia 14, mas foi adiada a pedido do deputado, que fez ajustes no texto, em itens que desagradavam ao governo federal. Durante o Mundial os estudantes deixam de ter direito à meia-entrada. Mas poderão adquirir bilhetes na faixa de US$ 25 (R$ 42,75), assim como os idosos e os beneficiários do Bolsa Família, além de grupos sociais como os indígenas.