Lei não garante reserva de ingressos a deficientes

A escolha pelo verbo "poderão" não atendeu o acordado entre o deputado Rui Carneiro (PSDB-PB) e o relator, Vicente Cândido (PT-SP). O tucano é o autor da emenda que deu origem a essa reserva de ingressos. "Mudaram o combinado. Foi má-fé. Na minha emenda o verbo era celebrarão". O tucano afirmou que vai pedir a seus correligionários no Senado que tentem alterar o texto.

O relator confirmou que por um erro na redação o texto não obriga a celebração destes acordos. Ele ressaltou, porém, que a Fifa já se comprometeu a dar bilhetes para as pessoas com deficiência. Cândido disse que pedirá à entidade que explicite por escrito este compromisso. "Ninguém vai brincar com isso. Podemos pegar com a Fifa um compromisso por escrito". O petista disse não ser o ideal alterar a redação no Senado porque isso obrigaria o texto a voltar para a Câmara.