Leicester disputará torneio nos EUA com gigantes europeus durante a pré-temporada

O Leicester foi confirmado nesta terça-feira como um dos 10 participantes da International Champions Cup, torneio que acontecerá em Nova Jersey entre 23 de julho e 13 de agosto. Será a primeira participação do clube nesta competição, o que deverá lhe render alguns milhões de dólares a mais na conta.

Além do Leicester, disputarão o torneio amistoso nove dos maiores clubes do futebol europeu: Bayern de Munique, Celtic, Liverpool, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain. As equipes, no entanto, provavelmente atuarão desfalcadas, já que devem ceder atletas para a Eurocopa, a Copa América Centenário e até a Olimpíada.

O Leicester passou a chamar a atenção do mundo do futebol nesta temporada. Depois de quase ser rebaixada na temporada passada, a equipe se tornou uma das grandes zebras da história do Campeonato Inglês e lidera a competição a sete rodadas para o fim com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado Tottenham.