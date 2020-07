Leilão de peças de ídolos do esporte arrecada fundos em meio à pandemia

Mais de 100 itens de ídolos do esporte estão sendo leiloados com o intuito de arrecadar fundos para a compra de cestas básicas e itens de higiene e proteção - como álcool em gel e máscaras - para pessoas que enfrentam dificuldades durante a pandemia de covid-19. Entre as peças, há pranchas do surfista Gabriel Medina, camiseta do ex-tenista Guga Kuerten e dezenas de camisas de ídolos do futebol, como Zico, Cafu e Neymar, todas autografadas.

A campanha conta com o apoio de mais de 80 atletas de diversas modalidades, como vôlei, tênis, futebol, natação e motociclismo. Além de peças históricas, há também a oportunidade de se arrematar experiências como uma aula de judô com Henrique Guimarães, bronze nos Jogos Olímpico de Atlanta-1996, ou uma aula de vôlei de praia com Adriana Samuel, medalhista em Atlanta e Sydney-2000.

Até a manhã desta sexta-feira, 31 de julho, os itens que estavam com maiores lances eram duas pranchas de Gabriel Medina, com ofertas de R$ 6 mil e R$ 5 mil. Camisetas do Flamengo autografadas por Zico, sendo uma delas uma réplica da conquista da Libertadores de 1981, também estavam entre as mais desejadas.

Estrelas do esporte se unem para leilão solidário para a compra de itens de higiene nesta pandemia. Confira a reportagem: https://t.co/1ykenlAZzM pic.twitter.com/pvAYmBlf8z — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 31, 2020

O leilão, batizado de 3ONGS1Causa, está sendo organizado pelo Colégio Mão Amiga, o Instituto Horas da Vida e o Projeto Arrastão. As ofertas, online, podem ser feitas até às 20h do dia 5 de agosto, através do site www.superbid.net/evento/88303.