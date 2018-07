Lenda do boxe, Frank Maloney anuncia que fará mudança de sexo

Um dos maiores empresários da história do boxe, Frank Maloney surpreendeu neste domingo ao anunciar que fará uma cirurgia para mudança de sexo. Aos 61 anos, a lenda do esporte vem fazendo tratamento hormonal há dois anos, depois que decidiu se tornar uma mulher, e inclusive já vive com o nome de Kellie.

Maloney ajudou alguns pugilistas a chegarem a títulos mundiais, mas se destacou mesmo quando guiou o britânico Lennox Lewis a ser campeão mundial dos pesos pesados de todas as organizações do boxe durante a década de 90. O empresário se despediu do esporte em outubro do ano passado.

Neste domingo, ele deu entrevista ao jornal inglês Sunday Mirror , na qual revelou a mudança de sexo. A decisão surpreendeu ainda mais porque Maloney já foi casado duas vezes e chegou a ter o nome envolvido em polêmicas por homofobia. "Eu nasci no corpo errado e sempre soube que era uma mulher. Não posso continuar vivendo na sombra", explicou.

Pouco após a divulgação da entrevista, Maloney recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de pessoas ligadas ao boxe, considerado um meio machista, e não escondeu a surpresa. "É este tipo de pessoas que você nunca esperava que fossem te apoiar. Me deixa tão orgulhoso e só quero agradecer a eles pelo apoio", afirmou ao Sunday Mirror.

Maloney ainda garantiu: "Isto mostra que o mundo está mudando". "Está mudando para melhor. Muitas outras pessoas em minha posição foram severamente traumatizadas por anos pelo que passaram. Eu não posso agradecer o povo britânico o suficiente por seu cuidado e entendimento", comentou.