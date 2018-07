Peyton Manning vai anunciar aposentadoria na segunda-feira

Um dos maiores jogadores de futebol americano em todos os tempos está deixando o esporte. Aos 39 anos, o quarterback Peyton Manning vai anunciar sua aposentadoria nesta segunda-feira, e em alta, já que levou o Denver Broncos ao título do Super Bowl da última temporada, no mês passado.

Desde o fim da última temporada da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), muito se especulou sobre o futuro do jogador. Neste domingo pela manhã, a imprensa norte-americana começou a noticiar a decisão de Manning, até que a própria NFL confirmou que ele anunciará sua aposentadoria em entrevista coletiva na segunda-feira.

Manning deixará o futebol americano como um dos melhores da história e o responsável por revolucionar o jogo aéreo no esporte. Foi eleito MVP (jogador mais valioso) da temporada em cinco oportunidades, marca sem precedentes, e cravou recordes, como o de número 1 de todos os tempos em passes para touchdowns e em jardas lançadas.

A carreira do quarterback começou em 1998, quando foi selecionado na primeira escolha do Draft pelo Indianapolis Colts. No time, chegou a duas finais, sendo campeão em 2006 e vice em 2009. Livre no mercado após uma temporada lesionado em 2011, assinou com o Broncos em 2012. Chegou novamente ao Super Bowl da temporada 2013, no qual foi derrotado pelo Seattle Seahawks, e de 2015, vencendo o Carolina Panthers.

"Quando você olha para tudo que o Peyton alcançou como jogador e pessoa, é fácil ver quão sortudo fomos de tê-lo em nosso time", disse o vice-presidente do Broncos e ex-jogador John Elway. "Peyton foi tudo que pensamos que seria e muito mais, não apenas para o time, mas para a comunidade. Sou muito grato à escolha do Peyton de jogar pelo Denver Broncos e o parabenizo por sua carreira digna de Hall da Fama."