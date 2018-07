Lenda do MMA, Fedor volta após três anos e vence indiano no 'novo Pride'

A luta aconteceu no primeiro evento do recém-criado Rizin Fighting Federation, dos mesmos donos do antigo Pride. Foi exatamente na liga sediada no Japão, a mais importante do mundo até ser adquirida pelo UFC em 2007, que Fedor fez história. O russo, oriundo do judô (foi duas vezes campeão nacional) ficou nove anos invicto.

Venceu nomes como Ricardo Arona e Rodrigo Minotauro (duas vezes), perdendo a invencibilidade para o também brasileiro Fabrício Werdum já no Strikeforce (também já adquirido pelo UFC), em 2010. Ele ainda foi derrotado seguidamente por Dan Henderson e Pezão antes de encerrar a carreira com três vitórias em eventos menores.

Na quarta, ele voltou aos ringues num evento de grande porte, ainda que estreante no calendário. Seu adversário, entretanto, tinha apenas três lutas no cartel e sucumbiu com facilidade.