Lendas do esporte nacional lamentam morte de Luciano do Valle

SÃO PAULO - Várias lendas da história do esporte brasileiro lamentaram neste sábado a morte do narrador Luciano do Valle, que faleceu durante à tarde após passar mal em um voo que partiu de São Paulo e foi até Uberlândia, onde ele narraria neste domingo, pela TV Bandeirantes, o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O locutor, que se tornou um ícone também pelo papel histórico que teve para alavancar o crescimento dos esportes no Brasil nas últimas décadas, foi reverenciado por ex-atletas que tiveram feitos de suas carreiras eternizadas pelas narrações do profissional.

"A minha ficha não caiu. O Luciano além de ter sido um dos maiores locutores que o Brasil já teve, foi um grande amigo e responsável pelo surgimento da dupla Hortência e Paula. Deu muita força para o basquete. Cara maravilhoso, grande companheiro. Não sei o que dizer, estou em estado de choque. Tomei um susto", afirmou Hortência, campeã mundial com a seleção brasileira de basquete em 1994 e vice-campeã olímpica em 1996, em entrevista para a TV Bandeirantes. "A gente fica procurando palavras para dizer o que ele representou... São tantas, que não sabemos nem como nos expressar nesse momento. É um ''irmãozão''. Não sei o que te falar", completou.

Paula, que participou destas mesmas conquistas históricas do basquete brasileiro ao lado de Hortência, também não escondeu o abatimento com a morte de Luciano do Valle. "Me pegou de surpresa essa notícia. Queria uma notícia melhor hoje, mas, enfim, o Luciano transcendeu a questão de ser o nosso narrador, é o cara dos esportes olímpicos, e escutar a voz dele nos nossos jogos era sempre uma emoção. A gente tem que ficar aqui lembrando tantas coisas boas que ele fez para o esporte brasileiro", disse Paula, também para a Band. "Ele narrou nosso título mundial na Austrália, onde ninguém acompanhou, só a Band acompanhou. Tudo que ele falava nas narrações vai ficar para sempre", completou a ex-jogadora, que mais tarde enfatizou: "A família dele que fique tranquila. Ele cumpriu a missão dele de maneira brilhante".

Três vezes campeão olímpico como técnico, sendo uma pela seleção masculina de vôlei, em 1992, e duas pela feminina da mesma modalidade, em 2008 e 2012, José Roberto Guimarães foi outra lenda do esporte nacional que se mostrou arrasada com a morte do homem que foi fundamental para o crescimento do vôlei brasileiro. Isso principalmente na década de 1980, quando o Brasil foi vice-campeão olímpico com a famosa "geração de prata" nos Jogos de Los Angeles, em 1984.

"Não sabia dessa situação (da morte). É muito complicado. Complicado porque a gente perde não só o melhor locutor que o Brasil já teve, mas um grande amigo. Uma pessoa que me ajudou muito, esteve ao meu lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu só tenho a agradecer pelo que ele fez. Pelo vôlei, pelo esporte. Ele era um visionário, sempre pensava na frente. É complicado falar alguma coisa dele. O Brasil está de luto, o esporte brasileiro também. Temos que fazer uma homenagem a um dos maiores ídolos que temos", ressaltou Zé Roberto à TV Bandeirantes.

FITTIPALDI

Emerson Fittipaldi, que teve suas históricas vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis, na Fórmula Indy, e o próprio título que obteve na categoria, narradas por Luciano, também expressou sua dor pela morte do jornalista. "É uma notícia muito triste para o esporte brasileiro. Ele sempre elevava o nível dos atletas em todos os esportes que ele entrou. Foi uma pessoa fantástica para o esporte brasileiro. Ele conquistou muita coisa, conquistamos muita coisa juntos", disse o ex-piloto, bicampeão mundial de Fórmula 1, em entrevista para a Band. "O esporte perdeu uma grande parte da história dele hoje", completou.

Fittipaldi também lembrou com saudade de um dos momentos mais marcantes de sua carreira. "Quando tive a primeira vitória em Indianápolis, aquela narração do Luciano foi muito emocionante. Festejamos tanto. A história do Luciano é fantástica, uma visão muito grande no esporte. Barão, meu pai, era muito amigo do Luciano. Onde o Luciano entrava dava certo. Ele conseguia transmitir a emoção no esporte. Foi uma grande perda para nós todos", enfatizou.

Hélio Castroneves, piloto da Penske na Indy, foi outro que ficou estupefato com a notícia da morte de Luciano do Valle. "Grande jornalista, se importava muito com as pessoas. No meu caso, quando passei por momentos difíceis nos Estados Unidos, com o problema da corte (foi julgado sob acusação de sonegação de impostos no país), ele foi uma das pessoas que se preocupou. Isso mostra o caráter, a pessoa que ele era. Tinha um coração enorme. É uma pena realmente que tenha nos deixado, mas quero lembrar dele pela história, pelas transmissões. Nunca vou me esquecer da narração que fez na minha primeira vitória", disse.

Castroneves ainda exaltou o fato de que o narrador era um mestre na arte de transmitir emoção aos telespectadores em suas transmissões. "Quando assistia à corrida, em inglês, não tinha a mesma emoção. Com o Luciano narrando, me trouxe uma memória muito grande de quando o Emerson (Fittipaldi) venceu em 1989 (o título da Indy) e ele narrou. Foi muito gratificante ouvir o Luciano narrando minha primeira vitória. em 2001. Foi quando pensei: ''Cara, consegui chegar lá''. Nunca vou esquecer", completou o piloto.