Léo Cittadini se recupera de lesão e é relacionado pelo Santos para pegar o Inter

"Foi um momento muito difícil pra mim porque eu estava entrando bem, tendo uma sequência de jogos, coisa que não tive ano passado. Estava confiante, tinha acabado de fazer um gol e muito motivado quando, infelizmente, tive essa lesão que me tirou da final. Mas meus companheiros me ajudaram muito e fiquei muito contente com o título, que corou este grupo maravilhoso que merece muito", afirmou.

Léo Cittadini sofreu um entorse no tornozelo durante a semifinal do Estadual, quando o Santos eliminou o Palmeiras, e não teve a chance de entrar em campo na decisão contra o Audax que valeu o título.

Com o Paulistão no passado, o meia foca no Brasileirão e pede para voltar ao time titular do Santos. "Dá pra ver nas primeiras rodadas que o campeonato é muito disputado. Agora que estou à disposição quero estar apto fisicamente o mais rápido possível para ajudar da melhor forma possível quando for preciso", acrescentou.

O Santos enfrenta o Internacional às 18h30 deste domingo, na Vila Belmiro. Enquanto o time comandado pelo técnico Dorival Júnior ocupa a sétima posição, com quatro pontos, os gaúchos detêm a terceira colocação, com sete.

Confira os relacionados pelo Santos para enfrentar o Internacional:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais - Caju, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Elano, Léo Cittadini, Alison, Rafael Longuine, Renato, Ronaldo Mendes, Serginho, Thiago Maia, Valencia e Vitor Bueno

Atacantes - Joel, Lucas Crispim, Matheus Nolasco, Maxi Rolón e Paulinho