Léo está pronto para jogar domingo

"Estou me sentindo cada vez melhor na parte física e, seguindo nesse ritmo, vou estar à disposição para jogar na próxima rodada", disse Léo, ontem. Depois de trocar uma parte das férias por tratamento de fisioterapia, ontem ele foi o único jogador a comparecer ao CT.

Caso se confirme a volta de Léo, quem deixará o time será Guilherme Santos, que cometeu o pênalti convertido no primeiro gol da vitória por 3 a 1 do Paulista sobre o Santos, domingo, no Pacaembu.

Mesmo sem jogo no meio da semana, Muricy deu folga de apenas um dia para os jogadores no carnaval. Como o jogo contra a Ponte será fora de casa, Muricy deve optar pela volta de Renê Júnior, que protege melhor a entrada da área, deixando Marcos Assunção no banco. Ou então abrir mão de Miralles, avançar Montillo para armar o meio-campo com três volantes, dando maior liberdade para Arouca e Cícero trabalharem na armação. / SANCHES FILHO

