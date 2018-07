Léo Moura assina com o Santa Cruz e vai jogar o Brasileirão

Grande ídolo recente do Flamengo, Léo Moura marcou história no clube ao longo dos 10 anos que vestiu a camisa rubro-negra. Ele só deixou a Gávea no início do ano passado, quando aceitou uma proposta do emergente Fort Lauderdale Strikers, que buscava ganhar espaço em uma liga inferior dos Estados Unidos.

Mas sua passagem pelo país foi marcada por polêmicas. Depois de desentendimentos com a diretoria do Strikers, Léo Moura acertou a ida para o Vasco. Só que a péssima recepção da notícia tanto por parte dos flamenguistas quanto dos vascaínos fez o lateral mudar de ideia e cancelar a saída. Ele, então, acertou com o Coritiba, mas aí a transferência foi vetada pela Fifa, que proíbe que um atleta atue por três equipes profissionais diferentes no mesmo ano.

O jeito, então, foi ir para a Índia, atuar na reta final de 2015 pelo Goa FC na liga local, não reconhecida como profissional pela Fifa. No Metropolitano, seu 13.º clube na carreira, Léo Moura jogou só seis partidas do Catarinense. Ele deixa a equipe em meio ao retorno do Estadual.

No Santa Cruz, Léo Moura vai jogar ao lado de outro jogador de renome: Grafite, que recusou propostas de clubes da primeira divisão para ajudar os pernambucanos a conquistarem o acesso no ano passado. Também estão no Arruda o atacante Wallyson (ex-São Paulo, Botafogo e Cruzeiro) e o lateral-direito Vítor (ex-Palmeiras e Goiás).