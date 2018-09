Léo Santos diz que Corinthians terá postura ofensiva no jogo de volta contra Fla

O elenco do Corinthians desembarcou no início da tarde desta quinta-feira no aeroporto de Guarulhos no dia seguinte ao empate sem gols com o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

O zagueiro Léo Santos, de 19 anos, conversou com os jornalistas na chegada a São Paulo e elogiou o desempenho tático da equipe, que passou praticamente o jogo todo em seu campo de defesa. Também avisou que na partida de volta, marcada para o dia 26, na Arena Corinthians, o time terá outro comportamento.

"Com o apoio da nossa torcida muda para a gente. Vamos jogar com uma postura mais ofensiva", afirmou. "Contra o Flamengo, defensivamente, nos comportamos muito bem. Sobre ser tímido ofensivamente, o professor Jair (Ventura) chegou não tem uma semana e não teve muito tempo de trabalhar essa parte da frente", prosseguiu.

O Corinthians agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 19h, o time alvinegro receberá o Sport pela 25ª rodada, na tentativa de interromper a série sem vitórias. São duas derrotas e um empate no Brasileirão além do 0 a 0 diante do Flamengo na quarta-feira.

Detalhe que nesses quatro jogos o ataque pouco funcionou. O time marcou apenas dois gols, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, e na derrota por 2 a 1 com o Ceará. Com Jair Ventura, o Corinthians ainda não balançou as redes. O treinador estreou na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e fez o segundo jogo contra o time rubro-negro.