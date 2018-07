Léo se diz pronto para ajudar Santos no Mundial O lateral-esquerdo Léo vive a expectativa de ser titular do Santos na decisão do Mundial de Clubes, domingo, em Yokohama. Reserva na semifinal contra o Kashiwa Reysol, ele pode entrar na equipe na final diante do Barcelona, já que o zagueiro Durval, que atuou improvisado na lateral esquerda diante do time japonês, teve a sua atuação criticada.