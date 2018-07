Léo, vítima de piadas do atacante, quer anulá-lo Léo superou as dores no tornozelo direito e quer ajudar o Santos a ganhar do Palmeiras, hoje, às 18h30, no Pacaembu, no primeiro clássico do time no Brasileiro. Mas ele sabe que terá de usar de toda a sua experiência para neutralizar o velocista e seu amigo Maikon Leite, umas das armas de Luiz Felipe Scolari para superar o forte esquema defensivo montado por Muricy Ramalho.