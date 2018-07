Leonardo aposta que Inter ainda pode tirar título do Milan

Trabalhar no atual campeão mundial é privilégio para poucos. Ontem, mais um brasileiro foi apresentado na Inter de Milão. Leonardo chegou ao clube para a vaga do demitido treinador Rafa Benítez e não escondeu o seu passado no rival Milan. E falou sobre o novo trabalho. "O desafio aqui será importante e eu não poderia dizer não. Cheguei no ano mais importante da história do clube e estou muito feliz."

O título mundial em Abu Dabi não trouxe a paz que Benítez esperava. Foi só colocar a faixa de campeão para ele deixar o clube. Apesar de ter levado tudo na temporada, a Inter anda mal no Campeonato Italiano - está a 13 pontos do líder e rival Milan. Para Leonardo, a diferença pode ser tirada. "Ainda acredito no scudetto. Acho 13 pontos muita coisa, mas o campeonato é longo", afirmou, na sua 1.ª entrevista.

Leonardo vai trabalhar com os brasileiros Julio Cesar, Maicon, Lúcio e Philippe Coutinho. Jornais europeus chegaram a dizer que Kaká também poderia estar a caminho de Milão, mas o treinador não acredita nesta hipótese. "Conhecendo o Kaká, acho que ele não irá sair do Real Madrid sem jogar bem", disse, lembrando que o craque se recuperou de lesão e deve retornar aos gramados no dia 3.

Sem se esquecer do passado, Leonardo fez questão de falar do Milan, onde disputou 48 jogos e foi demitido no 1º semestre deste ano. "Passei 13 anos no Milan e sempre vou agradecer ao clube onde fui jogador, diretor e treinador."