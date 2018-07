Leonardo de Deus faz melhor tempo do mundo nos 200m borboleta

Logo na primeira final do dia, Leonardo de Deus mostrou que está entre os grandes nadadores do País. Ao vencer os 200m borboleta com 1min55s19, fazendo o melhor tempo da carreira na prova, o atleta do Corinthians assumiu a liderança do ranking mundial neste início. Como comparação, a marca seria a sexta melhor de toda a temporada passada, o que faz dele forte candidato a medalha no Mundial de Kazan.

Kaio Márcio Almeida, que desistiu da ideia de treinar sozinho na Paraíba e assinou com o Minas Tênis Clube, ficou a dois centésimos do índice para o Mundial, com 1min56s99. Marcos Ferrari, do Pinheiros, completou o pódio, mais de três segundos depois de Leonardo de Deus.

Nos 100m peito, a concorrência, conforme esperado, foi maior. Só Felipe França destoou. Com 59s84, o corintiano foi o único a quebrar a barreira do minuto, se igualando ao quinto lugar do ranking mundial. Felipe Lima (Minas), que havia nadado a prova em 59s78 pela manhã, foi mais lento à tarde, mas garantiu a prata com 1min00s03 e a vaga em Kazan.

Felipe Lima, entretanto, terá a preferência para nadar o revezamento 4x100m medley porque fez o melhor tempo das seletivas - ele é o terceiro do mundo. Revelação de 19 anos do Pinheiros, Pedro Cardona ficou com o bronze, com 1min00s88, e mostrou potencial para brigar com os xarás Felipes pela vaga olímpica.

FEMININO - Na prova feminina de 200m borboleta, Joanna Maranhão sobrou. De volta às piscinas após desistir da aposentadoria, a agora atleta do Pinheiros venceu com 2min10s33, mas ficou a exato um segundo do índice para Kazan. Como vai à Rússia para nadar outras provas, deverá ser escalada para competir também nos 200m borboleta no Mundial.

Joanna Maranhão colocou quatro segundos e meio de folga sobre Gabriela Rocha, que faturou a prata para o Corinthians. Manuella Lyrio (Pinheiros) ficou em terceiro.

Nos 100m peito, o ouro do Maria Lenk foi para Julia Sebastian, argentina da Unisanta. Segunda colocada, Renata Sander (Minas) ficou a quase dois segundos do índice para Kazan, com 1min09s62, mas deverá ser convocada para o Mundial para fazer o trecho de nado peito no revezamento 4x100m medley. A argentina Macarena Seballos completou o pódio pelo Minas.