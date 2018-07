Leonardo de Deus fica a 0s07 do índice para o Mundial nos 200m borboleta

Leonardo de Deus foi o principal destaque das eliminatórias do quarto dia do Troféu José Finkel, em Santos. Na manhã desta quinta-feira, o atleta do Corinthians liderou as eliminatórias da prova dos 200 metros borboleta com o tempo de 1min52s20, ficando muito perto de obter o índice para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que é de 1min52s13.

Assim, há a expectativa de que Leonardo de Deus consiga a classificação no início desta noite, quando será disputada a final da prova. Já na versão feminina, quem liderou as eliminatórias foi Joanna Maranhão, do Pinheiros, com 2min10s83.

Quem também se destacou nas eliminatórias foi Jhennifer Conceição que liderou a classificatória dos 100m peito e ficou a apenas oito centésimos de bater o recorde sul-americano da prova, que é de Tatiana Sakemi desde 2009, com 1min06s49 - ela marcou 1min06s57.

"Nossa, nem notei isto, e o pior é que sobrou. Dá pra conseguir isto à noite, então", comentou Jhennifer, que ficou longe de alcançar o índice para o Mundial no Canadá, que é de 1min04s82.

Na prova masculina dos 100m peito, o melhor das eliminatórias foi Diego Cândido Prado, do Pinheiros, com 57s30. Já na série lente dos 800m livre, quem liderou foi Luiz Rogério Arapiraca, da Unisanta, com 7min55s14.

A noite de finais em Santos, a partir das 18h30, terá as provas masculinas e femininas de 200m borboleta, 100m peito, 4x100m livre e a disputa masculina de 800m livre com a sua série forte.