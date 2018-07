Leonardo de Deus fica fora da final dos 200m costas no Mundial

Único brasileiro a cair na água neste domingo na última sessão matinal do Mundial de Natação em Piscina Curta, Leonardo de Deus não conseguiu vaga na final dos 200m costas. Quinto colocado nos 200m borboleta, na terça-feira, no primeiro dia de competições em Windsor (Canadá), desta vez ele não repetiu o desempenho.

O nadador do Corinthians terminou as eliminatórias em 11.º lugar, com o tempo de 1min52s59. O oitavo e último nadador a conseguir vaga na final marcou 1min51s92. Leo bateu o recorde nacional na prova em setembro, no José Finkel, que serviu como seletiva para o Mundial. Na ocasião, nadou os 200m costas em 1min51s51.

O Brasil ganhou duas medalhas em Windsor até aqui: prata no revezamento 4x50m medley misto e ouro com Etiene Medeiros nos 50m costas. Neste domingo, Felipe França e Felipe Lima estão entre os candidatos ao pódio nos 50m peito, enquanto Daiene Dias tenta surpreender as favoritas na final dos 100m borboleta.