Leonardo Silva pede Atlético agressivo e diz que São Paulo 'jogará por uma bola'

"Temos que jogar da maneira que gostamos de jogar em casa, pressionar o adversário, a torcida apoiar bastante e a gente conseguir se movimentar bem para sair da marcação do São Paulo. Eles vão se defender e jogar por uma bola para tentar fazer o gol qualificado, mas não podemos dar essa oportunidade para eles, temos que pressioná-los, controlar o jogo e ter eficiência para aproveitar as oportunidades", disse.

O revés no Morumbi não desanimou os torcedores do Atlético-MG, tanto que eles esgotaram os ingressos que estavam à disposição para o duelo, além de preparem uma grande festa, com "rua de fogo" na recepção ao ônibus do time e um mosaico na entrada da equipe em campo. Leonardo Silva destaca que esse apoio pode fazer a diferença.

"A gente sabe que, desde a nossa chegada, a torcida já esta apoiando e vamos absorvendo toda essa energia para que a gente consiga fazer um grande jogo. Que a torcida possa nos apoiar do começo ao fim, como vem fazendo, porque, dentro de campo, vamos tentar o melhor para conseguir essa classificação", afirmou.

No Morumbi, o clima tenso entre os times chamou a atenção, tanto que a arbitragem aplicou dez cartões amarelos, sendo sete para o Atlético-MG. Leonardo Silva já avisou que confronto no Independência não será menos pegado.

"Lá, o jogo foi faltoso e com muitos amarelos para um lado só. Dependendo da característica do árbitro, pode ser um jogo diferente. Será um jogo de muita marcação, mas não sei se com tantos amarelos, mas será um jogo tenso, muito pegado, com as equipes querendo a vitória e a classificação", comentou.