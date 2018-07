Lesão adia estreia de Tirunesh Dibaba na maratona

Além da conquista no ano passado em Londres, Dibaba possui outras duas medalhas de ouro olímpicas, obtidas nos Jogos de Pequim, em 2008, quando venceu as provas dos 5 mil e 10 mil metros. "É decepcionante perder Tirunesh. Todo mundo estava cheio de expectativa para ver como ela se apresentaria numa maratona", disse Hugh Brasher, diretor da prova.

Sem Dibaba, a versão feminina da Maratona de Londres ainda terá outras atrações. Tiki Gelana, atual campeã olímpica da maratona, será a principal representante da Etiópia na prova e vai desafiar as quenianas Edna Kiplagat, campeã mundial em 2011, e Priscah Jeptoo, medalhista de prata na Olimpíada de Londres e no último Mundial de Atletismo. A prova será disputada no dia 21 de abril.