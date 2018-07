Lesão de Villa aumenta vontade do Barcelona, diz Pedro Com o Barcelona sofrendo com lesões no seu setor ofensivo, o atacante Pedro Rodríguez deverá ser titular na final do Mundial de Clubes contra o Santos, domingo, em Yokohama. A equipe espanhola perdeu David Villa, que sofreu grave lesão na perna esquerda contra o Al-Sadd, e tenta recuperar Alexis Sánchez, que também se lesionou durante o último jogo, para a decisão. Lamentando a lesão do companheiro, Pedro prometeu buscar o título como uma forma de homenagear Villa.