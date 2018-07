Lesão na costela tira José Aldo do UFC 189; Confira o substituto

O brasileiro José Aldo está fora do UFC 189, que acontecerá no dia 11 de julho em Las Vegas. Lesionado, o campeão mundial do peso-pena não terá condições físicas de defender seu cinturão diante do irlandês Conor McGregor, conforme anunciou nesta terça-feira o presidente da principal organização de MMA do mundo, Dana White.

José Aldo revelou ter sofrido uma lesão na costela na terça-feira da semana passada, durante um treinamento. Desde então, havia a dúvida sobre as condições do brasileiro, que passou por exames, iniciou tratamento intensivo rapidamente, mas, ainda assim, não reuniu condições para ser confirmado no evento do mês que vem.

O combate entre José Aldo e seu desafiante McGregor era um dos mais aguardados dos últimos anos, até pelo estilo falastrão e a boa fase do irlandês. Inicialmente o brasileiro garantiu que iria para a luta mesmo com a dor, mas, de acordo com Dana White, o problema era mais grave que o esperado.

Sem José Aldo, o presidente do UFC foi rápido em anunciar que Chad Mendes fará a luta principal da noite do dia 11 diante de McGregor. Os lutadores disputarão o cinturão interino do peso-pena. Quem vencer, enfrentará o brasileiro pela unificação dos cinturões assim que ele tiver condições físicas.