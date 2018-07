Lesão pode encurtar carreira de Anderson Silva. Veja infográfico

LAS VEGAS - Aos 38 anos, Anderson Silva sofreu uma grave lesão que poderá encurtar sua vitoriosa carreira. Apesar de ainda ter mais algumas lutas assinadas com o UFC, a fratura na perna esquerda sofrida na luta diante de Chris Weidman que valia o cinturão dos médios pode fazer com que ele repense o momento de parar. "Brasil, sinto muito. Não queria ter desapontado vocês. Dei o meu melhor, eu juro", escreveu o Spider em sua conta no Twitter.

No segundo round da luta contra Weidman, Anderson chutou o rival, que bloqueou com a perna. O choque provocou fratura de dois ossos (tíbia e fíbula) na canela do brasileiro. As imagens são fortes e rodaram o mundo. O lutador saiu de maca do octógono, com a perna imobilizada, e foi levado direto para o hospital University Medical Center, em Las Vegas, onde foi submetido a uma cirurgia.

"Anderson está profundamente tocado pelas manifestações de apoio dos fãs e de toda a comunidade do MMA. Não houve nenhuma decisão imediata sobre seu futuro, e ele pede, gentilmente, privacidade neste momento em que lida com sua lesão e se prepara para voltar para casa para se recuperar", diz o comunicado do UFC. "A operação, conduzida pelo doutor Steven Sanders, cirurgião ortopédico do UFC, foi bem-sucedida. Ele permanecerá um tempo curto no hospital, mas nenhuma operação adicional está prevista neste momento. O tempo de recuperação para essas lesões varia de três a seis meses."