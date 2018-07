Filipinho volta aos EUA para tratar lesão e espera estar 100% no Rio de Janeiro

Filipinho está fora das duas próximas etapas do Mundial de Surfe em Bells Beach e Margaret River, ambas na Austrália. Quarto colocado em Gold Coast, o brasileiro sofreu uma lesão na cartilagem no fêmur esquerdo e teve um pequeno trauma muscular.

Abatido, o surfista já pensa no retorno às competições. "O sentimento é de muita tristeza. Vai ser muito doloroso, mas tenho de agradecer, poderia ter sido algo muito pior. Poderia ter ficado muito tempo sem surfar, mas se Deus quiser, no Rio já estou bem para poder competir e, se Deus quiser, poder vencer lá".

Filipinho se machucou justamente na semifinal contra o campeão da primeira prova da temporada Matt Wilkinson. Após tentar um aéreo, o paulista caiu sobre a prancha, causando um trauma na coxa e acabou sendo ajudado para sair do mar no fim da bateria. "Esses vão ser os dois piores resultados do ano, se Deus quiser, os dois descartes. E agora é batalhar, tentar um resultado melhor a cada etapa e chegar lá no Havaí brigando pelo título novamente", diz o surfista.

Pai e empresário do atleta, Ricardo Toledo explica que Filipinho está voltando para os Estados Unidos, onde mora, para iniciar o tratamento. "A lesão foi coxo-femural e requer repouso. Não é grave, mas se não tratada corretamente, pode se tornar. Ele fará fisioterapia com o doutor Mark Kozuki, o mesmo que cuidou dele quando lesionou o tornozelo. Serão sessões alternadas no início, pois não pode manipular muito ainda, mas que se intensificarão do meio para o final".