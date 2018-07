Lesão tira Rudisha da Diamond League em Roma

O queniano Rudisha, eleito o melhor atleta do mundo em 2010, também ficou fora da etapa de abertura da Diamond Lague, realizada em Doha, no Catar, em 6 de maio. A prova dos 800 metros no Estádio Olímpico ainda contará com a presença do sul-africano Mbulaeni Mulaudz, atual campeão mundial, e dos quenianos Asbel Kiprop, Boaz Laland e David Mutua.

A atração principal da etapa de Roma da Diamond League será a disputa dos 100 metros, que contará com a presença do recordista mundial Usain Bolt, na sua estreia na temporada, de Asafa Powell, dono do melhor tempo da prova em 2010, e de Christophe Lemaitre, atual campeão europeu.